Trabzon Kent Konseyi’nin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği 'İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu' ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’de Lyme hastalığı konusunda uzman sayısının çok az olduğunu belirterek, “Keneler, Lyme hastalığı ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ciddi hastalıklara yol açıyor” dedi.

24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumda, iklim değişikliği, orman yangınları, buzullar, ekosistem ve mikroplastik kirliliği gibi önemli konular alanında uzman bilim insanları tarafından ele alındı. Prof. Dr. Kadıoğlu, artan sıcaklıkların salgın hastalıkları tetiklediğini vurgulayarak, “Sıcaklık arttıkça salgın hastalıkların sayısı da yükseliyor. Kene gibi canlılar evrim geçirerek yeni tehlikeler oluşturuyor. Türkiye’de Lyme hastalığına dair uzman eksikliği bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Ülgen Aytan ise mikroplastiklerin çevre ve canlılar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Prof. Dr. Aytan, “Mikroplastikler her biri farklı bir kirletici gibi davranıyor. Plastik kullanımının artmasıyla birlikte su ekosistemleri ciddi tehdit altında. Plastik, üzerinde taşıdığı toksik kimyasallar ve mikroorganizmalarla tahmin edilemez boyutta çevre kirliliğine neden oluyor” dedi.

Sempozyum, bilimsel paylaşımların ardından konuklara hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.