Keçiören Belediyesi temizlik ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çöp konteynerlerinin çevresi temizlenip dezenfekte edilerek daha hijyenik hale getirildi. Araçların giremediği dar sokak ve ara bölgelerde ise süpürge personeli görev alarak dip köşe detaylı mıntıka temizliği yaptı.

İlçede yürütülen çalışmalar vatandaşların beğenisini kazanırken, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan temizlik seferberliğinin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Başkan Özarslan, “Altyapısıyla, asfaltıyla, kaldırımıyla, peyzajıyla yepyeni bir Keçiören için gece gündüz çalışıyoruz. İlçe genelinde başlattığımız temizlik seferberliğini, vatandaşlarımızın daha sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevrede yaşam sürmesi için özenle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, cadde ve sokaklardan parklara kadar her noktada titizlikle çalışıyor; tazyikli suyla yıkama, dezenfeksiyon ve kapsamlı temizlik yapıyor. Temiz bir ilçe hepimizin ortak sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.