Ankara’da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, başkentte hayatı adeta durma noktasına getirdi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle dönerken, araçlar yolda kaldı, yayalar zor anlar yaşadı.

Özellikle Keçiören ilçesinde etkili olan yağış, Kuyubaşı metro hattını sular altında bıraktı. Metro seferleri geçici olarak durduruldu. İstasyonda mahsur kalan vatandaşlar belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yağışların gün boyu aralıklarla devam edeceği bildirildi. Yetkililer, su baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Her Yağmurda Aynı Manzara: Vatandaş Tepkili

Yağışın ardından sosyal medyada birçok kullanıcı isyan etti. Her sağanakta caddelerin göle döndüğünü, altyapı yetersizliğinin vatandaşlara zor anlar yaşattığını dile getiren Ankaralılar, “Başkentte her yağmurda metro mu su altında kalır?”, “Altyapı bu kadar mı zayıf?”, “İstanbul değil Ankara ama sel manzaraları aynı!” şeklinde tepkiler gösterdi.