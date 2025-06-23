HİKMET DÖNMEZ

Açılıştan önce, sergiye ve Cemevi etkinliklerine dair kısa bir konuşma yapan Cemevi Başkanı Sercan Aydoğan; “9 Kasım 2024 yılında açılan cemevimiz kısa sürede siz kıymetli öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin ve halkımızın desteğiyle birçok etkinliğe ve çalışmaya imza attı. Katkılarınızla bizleri cesaretlendirdiniz. Sizler bizlerin yanında oldukça bizler de yönetim kurulu olarak tüm enerjimizi öğrencilerimizi ve kursiyerlerimizi desteklemeye harcayarak yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu vesileyle çalışmalarımıza her aşamada destek veren öğretmenlerimize, dostlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Keçiören Belediye Başkan yardımcıları Celal Biçer ve Emir Can Tunç, 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpunar, İncirli Mahallesi Muhtarı Bektaş Yener Çelik ve Keçiören Halkevi Başkanı, Seyit Sevinç’in de içinde bulunduğu grubun açılış kurdelesini kesmesinden sonra sergi ziyarete açıldı.

Cemevi bahçesinde yapılan sergiye; ASMMMO Başkanı, Gülahmet Doğruyol ve Eğitim-Sen 3 No’lu Şube Başkanı, Melek Aşır’ın yanı sıra çok sayıda sanatçı, bürokrat, sosyal toplum kuruluşlarının yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve mahalle halkı katıldı.