Fransa plakalı A.Ö.A. (18) yönetimindeki minibüs, sabah saatlerinde Nurdağı ilçesi Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Yaşanan kazada minibüs şoförü yaralandı, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Gelen jandarma ekipleri, kaza yapan minibüsü çekiciyle kaldırıp yolu ulaşıma açmak istedi. Fakat araçta seyahat ettiği belirlenen grup, jandarma ekiplerinin minibüsü çekiciyle kaldırmasına engel olmak istedi. Bu esnada grup, taş, sopa ve bıçaklarla jandarmaya saldırdı. Yaşanan arbedede 4 jandarma personeli hafif yaralandı. Gelen takviye ekiplerince etkisiz hale getirilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kontrollerinde Suriye uyruklu kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)-