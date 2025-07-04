Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 27 metre uzunluğundaki ‘My Lover’ isimli gulet teknede sabah saatlerinde yangın çıktı. Datça Mersincik Koyu’ndan Bodrum Karaada Poyraz Koyu’na doğru seyir halinde olan teknede saat 08.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 botu ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yangın anında teknede bulunan 8 Polonyalı turist ile 5 personel, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çabaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, tekne büyük hasar görerek suda battı.

İlk belirlemelere göre yangının klima elektrik kablolarından kaynaklandığı tespit edilirken, konuyla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için tekne elektrik sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirirken, maddi hasarın boyutu ise araştırılıyor. Bölgedeki deniz trafiği ise yangın nedeniyle kısa süreli aksadı.