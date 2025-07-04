Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır, halk otobüsü ve SUV tipi araç çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Olay, Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarındaki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yaşandı. Tır sürücüsü M.Ç. yönetimindeki 38 ADZ 159 plakalı tır, E.Ö'nün kullandığı 38 AED 760 plakalı halk otobüsü ile D.D.'nin kullandığı 38 AKL 502 plakalı SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle SUV araç tramvay yoluna savruldu.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otobüs sürücüsü E.Ö., SUV sürücüsü D.D. ve otobüsteki 6 yolcu ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından kontrollü şekilde trafiğe açıldı.