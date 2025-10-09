08 Ekim 2025 tarihinde yapılan uygulamada, okul ve çevresinde okulla ilgisi olmayan 16 şahıs sorgulandı.

Ekipler, öğrencilerin güvenliği ve sağlıklı bir eğitim ortamı için denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz” denildi.