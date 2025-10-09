01-08 Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerde, anne ve anne adayları başta olmak üzere toplam 1.641 vatandaşa ulaşılarak, uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Narkotik ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı mücadelelerini aralıksız ve kararlı şekilde sürdüreceklerini vurguladı.