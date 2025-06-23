Kayseri Bilim Merkezi'nde "Ufkun Ötesinde" ve "7,5 Milyon Yıllık Fosiller" isimli iki sergi açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sergide, uzay bilimlerinden paleontolojiye, insanlık tarihinin en heyecan verici yolculukları ve doğanın milyonlarca yıl önceki izleri yer alıyor.

Okul gruplarından bireysel ziyaretçilere kadar geniş bir kitleye hitap eden sergi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Ufkun Ötesinde sergisi, Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonuna dair pek çok önemli detayı meraklılarıyla buluşturuyor.

7,5 Milyon Yıllık Fosiller Sergisi'nde ise Yamula Barajı çevresindeki kazılardan çıkarılan fosiller ilgi görüyor.