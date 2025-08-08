İddiaya göre kamuoyunda “Osmanoğlu” soyadıyla tanınan Kayıhan Osmanoğlu, yalnızca 29 dakikada üniversite diploması aldı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, 16 Ağustos 2024’te saat 17.20’de YÖK sistemine eklenen diploma, eski bir mezunun kaydının silinip yerine Osmanoğlu’nun bilgilerinin eklenmesiyle oluşturuldu.

Soruşturma dosyasında yer alan zaman çizelgesine göre Osmanoğlu, yalnızca 29 dakika sonra, 17.49’da e-Devlet üzerinden diplomasını kontrol etti.

Sahte diploma iddiasıyla ilgili soruşturma devam ederken, konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.