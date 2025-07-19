Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi”, Suriye’de özellikle Alevi kadınlara yönelik artan kaçırma, şiddet ve baskılara dikkat çekmek amacıyla Ankara Kızılay’da basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, son aylarda Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Hama gibi bölgelerinde Alevi kadınların sistematik olarak hedef alındığı, onlarca kadının kaçırıldığı, bazılarına fidye karşılığı ulaşılmaya çalışıldığı vurgulandı.

İnisiyatif üyeleri, yaşananların bir mezhep temizliği boyutuna ulaştığını ve uluslararası toplumun bu insanlık suçuna karşı sessiz kaldığını ifade ederek, tepkisini gösterdi.