Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Lübnan’da gerçekleşen görkemli bir düğün törenine katıldı. Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Elie Saab’ın küçük oğlu Celio Saab ile Zein Qutami’nin düğününde boy gösteren çift, şıklıkları ve samimi pozlarıyla dikkat çekti.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın Lübnan’da verdikleri aşk dolu pozlar, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, ikilinin ilişkisi bir kez daha gözler önüne serildi. Sabancı ailesinden Hakan Sabancı’nın, Erçel’e olan ilgisi ve destekleyici tavırları da hayranlarının beğenisini kazandı.