İran'ın akşam saatlerinde Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik başlattığı füze saldırısı dolayısıyla Katar, hava sahasını ticari uçuşlara kapattığını bildirdi. Bu karar sebebiyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı. Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere havalanan uçaklar, İstanbul Havalimanı ve Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. İstanbul Havalimanı'na Doha'ya giderken yön değiştiren 5 uçağın iniş yaptığı ve bu sayının gece saatlerinde artacağı aktarıldı.

THY etkilendi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Dubai'ye gitmek üzere havalanan TK760 kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçağı da, hava sahasının kapatılması dolayısıyla Antalya üzerinden İstanbul'a geri döndü. AJet'in ise Dammam, Dubai ve Sharjah şehirlerine bugün yapılması planlanan seferleri ise iptal edildi.