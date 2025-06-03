Yangın, saat 20.00 sıralarında Kaman ilçesine bağlı Hirfanlı köyünde meydana geldi. EÜAŞ'a ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Öte yandan Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.