Kars’ın Kağızman ilçesinde saat 15.30 sıralarında başlayan dolu yağışı, Kağızman ilçe merkezini kısa sürede etkisi altına aldı. Yollar beyaza bürünürken, dolunun ardından gelen şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yağışın etkisiyle birçok meyve bahçesi zarar gördü.

Fırtına Ağacı Devirdi, Araçta Hasar Oluştu

Şahindere Mahallesi’nde fırtınanın etkisiyle kökünden sökülen bir kayısı ağacı, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

İnceleme Başlatıldı

Yaşanan afetin ardından belediye ekipleri bölgede temizlik ve su tahliyesi çalışmalarına başladı. Tarım alanlarındaki hasarın belirlenmesi için ilgili kurumlarca inceleme başlatıldı.