Edinilen bilgilere göre, Burdur'un Tefenni ilçesindeki bir eğlence merkezinde müzisyenlik yapan Deniz A. ile aynı yerde çalışan Sinan D., dün akşam üzeri eğlenmek için Tefenni Barajı yakınındaki bir restorana gitti. Birlikte yemek yiyip, alkol içen ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Sinan D., bıçakla Deniz A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz A., ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ve polis, kaçan Sinan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bacak ve karın bölgesinden 7 bıçak darbesiyle yaralanan Deniz A.'nın tedavisi sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA