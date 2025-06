Smart, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna, bugün gerçekleştirdiği saldırıyla dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için, son 40 yılda Rusya ve Sovyetler Birliği ile yapılan müzakerelerden çok daha fazlasını başardı. Ukrayna’ya daha fazla insansız hava aracı (İHA) verilmesine destek olun!”

Ukrayna’nın gerçekleştirdiği bu son operasyon, sadece 40’tan fazla savaş uçağının imha edilmesiyle değil, aynı zamanda Rusya’nın nükleer kapasitesine yönelik tehdit oluşturmasıyla da dikkat çekti. Henüz Rusya tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, bu iddia uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

Askeri uzmanlar, eğer bu iddia doğrulanırsa bunun, sadece Ukrayna-Rusya savaşının değil, küresel güvenlik dengesinin de ciddi biçimde etkileneceğini belirtiyor. Nükleer denizaltılar, Rusya'nın ikinci vuruş kapasitesinin temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.

