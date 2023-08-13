Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Aliağa ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.

Aliağa ilçenin Karaahmetli Mahallesi Yuntdağı mevkinde makilikte, saat 15.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahalesi 16.06’da yapılan yangına, ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracıve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor. (DHA)

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