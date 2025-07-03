Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya gibi önemli isimlerin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Operasyon, Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarının koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah erken saatlerde başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen toplam 157 kişiden 137’si yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

Soruşturmanın merkezinde, İzmir’de Örnekköy, Karabağlar ve Gaziemir’de yürütülen kentsel dönüşüm projeleri ile araç ve iş makinesi kiralama ihalelerinde yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler bulunuyor. İddialara göre, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ gibi suçlamalarla çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, söz konusu projelerde yaklaşık 1,5 milyar TL’yi aşan kamu zararının meydana geldiği tespit edildi.

Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesinde yapılan usulsüzlükler sonucu, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON, iki kooperatif ve 463 vatandaşın mağdur edildiği, kamu zararının 41,9 milyon TL olduğu bildirildi. Karabağlar ve Gaziemir projelerinde ise henüz gerçekleşmemiş bazı planlar üzerinden dolandırıcılık teşebbüsünde bulunulduğu belirtiliyor.

Araç ve iş makinesi kiralamalarında yüksek fiyatlandırmalar ve usulsüzlüklerin yaşandığı tespit edilirken, bu kalemde 18,9 milyon TL kamu zararı ve 29,8 milyon TL yersiz ödeme yapıldığı açıklandı. Ayrıca, 2021-2024 yılları arasında yapılan harcamalarda konaklama, ulaşım, yemek ve organizasyon giderlerinde belge eksiklikleri ve suistimaller sonucunda 5,9 milyon TL zarar oluştuğu ifade edildi.

İhalelerde hayali bedellerle çok yüksek rakamlarda yersiz ödemeler yapıldığı, asfalt ve araç kiralama işlerinde gerçekte yapılmayan işlerin faturalandırıldığı belirlendi. Bu usulsüzlüklerin toplamda 243 milyon TL kamu zararına ve 224 milyon TL yersiz ödemeye neden olduğu kaydedildi.

Soruşturma dosyasındaki raporlara göre, İZBETON’un araç takip sistemine kayıtlı olmayan araçlar üzerinden yaklaşık 967 milyon TL’lik zarar ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, bazı belediye yöneticilerinin temsil ve ağırlama giderlerinin makbuz sunmadan İZBETON’a ödetildiği, yol yapım ihalelerinde de haksız kazanç sağlandığı iddiaları dosyada yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, önceki dönemle ilgili belediye iç denetim birimine yaptırdığı incelemeler sonucunda hazırlanan raporlar, 23 Haziran 2024 tarihinde savcılığa iletilmişti. Bu raporlar doğrultusunda operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. Yarın ise geniş çaplı soruşturmanın devamında adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkmaları bekleniyor. Gelişmeler kamuoyunda yakından takip ediliyor.