İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FDI), kamusal alanda burka, nikap ve peçe yasağı getiren, ayrıca camilerin finansmanına sıkı denetim öngören yeni bir yasa teklifini parlamentoya sundu.

FDI partisine mensup milletvekilleri tarafından Temsilciler Meclisi’ne sunulan ve "Ayrılıkçılıkla Mücadele" başlığını taşıyan yasa tasarısı, özellikle kamu binaları, okullar ve üniversiteler gibi kamusal alanlarda yüzü tamamen kapatan giysilerin kullanılmasını yasaklamayı amaçlıyor.

Teklifte yer alan düzenlemeler şu şekilde:

Burka, nikap ve peçenin kamusal alanlarda kullanımı yasaklanacak.

Bu yasağı ihlal eden kişilere 300 ila 3.000 avro arasında para cezası uygulanacak.

Camilere yönelik bağış ve finansman işlemleri, şeffaflık ilkeleri doğrultusunda kontrol altına alınacak.

Zorla evlendirme suçu için mevcut cezalar daha da ağırlaştırılacak.

Meloni hükümetine yakın çevreler, yasa teklifinin toplumsal güvenlik, kamu düzeni ve kadın hakları açısından önemli bir adım olduğunu savunurken, bazı insan hakları örgütleri bu düzenlemelerin din özgürlüğünü ve bireysel hakları kısıtlayabileceği yönünde eleştirilerde bulunuyor.

Tasarı, parlamentoda onaylanması halinde, ülkede hem İslami ibadet yerlerinin denetimi hem de giyim özgürlüğü açısından yeni bir dönemin başlangıcını oluşturabilir.