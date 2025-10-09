Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan Yeni Yol Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca, Ashdod Limanı'nda karaya çıkarılmalarının ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’na götürüldü.

Milletvekillerinin bugün, üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönmeleri bekleniyor.

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milletvekillerimiz dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirilmiştir. Bugün üçüncü bir ülke üzerinden Türkiye’ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır.”

Öte yandan, filodaki diğer 18 Türk vatandaşı ise Ketziot Gözaltı Merkezi’ne götürüldü. Tel Aviv’deki Türk konsolosluk yetkililerinin bugün bu vatandaşlarla yüz yüze görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların bir an önce Türkiye'ye dönmesi için gerekli tüm diplomatik girişimlerin tamamlandığını, gerekirse özel uçak seferi düzenlenebileceğini de belirtti.