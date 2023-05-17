Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da etkili olan yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağış ve kentin bazı noktalarında meydana gelen kazalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. Kadıköy D-100 Karayolu’nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu 09.20 itibariyle yüzde 71’ye ulaştı.