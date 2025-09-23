Kaza, saat 08.00 sıralarında Zincirlikuyu istikametindeki Acıbadem Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, durakta yolcu almak için duran metrobüse, arkasından gelen başka bir metrobüs duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadan gelen metrobüste bulunan yolculardan ikisi hafif yaralandı.

Yaralılara Olay Yerinde Müdahale Edildi

Kazayı gören yolcuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan yolculara olay yerinde ayakta müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Metrobüs Yolunda Trafik Aksadı

Çarpışmanın etkisiyle her iki metrobüste de camlar kırılırken, olay nedeniyle metrobüs yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra ulaşım normale döndü.

Polis Soruşturma Başlattı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak teknik kontroller ve kamera görüntüleriyle belirlenecek.