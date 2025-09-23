Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Ağustos ayları arasında Türkiye genelinde yapılan trafik denetimlerinde alkollü araç kullanımı, sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınmasında birinci neden oldu.

Bu dönemde:

171.295 sürücünün ehliyeti alkollü araç kullanımı nedeniyle geçici olarak geri alındı.

100 ceza puanını aşan 12.711 sürücünün,

5 kez hız limitini aşan 556 sürücünün ehliyeti geçici olarak alındı.

8 Ayda 440 Bin Kaza: 1670 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Aynı dönemde Türkiye genelinde 440.578 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların:

1.420’si ölümlü ,

187.716’sı yaralanmalı olarak kayıtlara geçti.

1670 kişi olay yerinde hayatını kaybetti ,

270.467 kişi ise yaralandı.

Kazaların En Büyük Nedenleri: Aşırı Hız ve Alkol

Trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında da tablo çarpıcı:

1.271 sürücü alkollü araç kullanırken ,

1.541 sürücü ise aşırı hız nedeniyle ölümlü veya yaralanmalı kazaya sebep oldu.

2024 yılı aynı dönemde ise:

Alkollü araç kullanımına bağlı 1.933 kaza ,

Aşırı hız kaynaklı 2.197 kaza yaşanmıştı.

2025 ve 2024 Karşılaştırması: Alkol ve Hız İhlalleri Artmaya Devam Ediyor

Yıl Alkollü Sürücü 5 Kez Hız Limitini Aşan 100 Ceza Puanını Aşan 2025 (8 Ay) 258.594 556 12.711 2024 (8 Ay) 197.768 307 3.487

Alkollü araç kullanan sürücü sayısında yüzde 30’un üzerinde artış gözlemleniyor.

Yetkililer Uyarıyor: Trafikte Alkol ve Hız Hayat Kurtarmıyor

Emniyet yetkilileri, özellikle alkollü araç kullanımı ve aşırı hızın, trafik kazalarındaki ölümlerin başlıca nedenleri olduğunu belirtiyor. Denetimlerin artırıldığı ve sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısı yapılıyor.