Arıza nedeniyle hat güzergahındaki yolcular, İETT otobüsleriyle ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek. Metro İstanbul, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri aldıklarını ve otobüslerin güzergah boyunca düzenli olarak hizmet vereceğini belirtti.

Ayrıca, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda da bir teknik arıza yaşandı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında tramvay seferlerinin normal şekilde işletilmeye devam ettiği, ancak 50. Yıl ile Mescid-i Selam istasyonları arasındaki seferlerin ring seferleri olarak yapılacağı kaydedildi. Bu durum, hattın belirli bir kısmında seferlerin aksamasına yol açarken, yolcuların alternatif güzergahlar kullanabileceği ifade edildi.

Metro İstanbul yetkilileri, her iki hattaki arızaların en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve seferlerin normale dönmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığını duyurdu. Ayrıca, yolcuların güncel bilgilere ve herhangi bir değişikliğe dair anlık olarak Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden ulaşabilecekleri bildirildi.

İstanbul’daki toplu taşıma seferlerinin aksaması, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğa yol açabiliyor. Metro İstanbul, seferlerdeki aksamalara rağmen, vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak alternatif çözümler üretmeye devam ediyor. Bu tür teknik arızaların şehir içi ulaşımda geçici aksamalara yol açsa da, yetkililer, yaşanan aksaklıkların en kısa sürede giderileceğini ve yolcuların güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayabileceğini belirtti.