İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesi sonrası akşam saatlerinde İstanbul- Tekirdağ arasında trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'dan araçları ile ayrılan, Trakya'nın çeşitli bölgeleri ve Çanakkale yönüne gidecek olanlar, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun artması üzerine polis ve jandarma ekipleri karayolunun önemli noktalarında önlem aldı. Ekipler, trafik akışının rahat sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, 2 günlük okul tatilinin hafta sonu tatiliyle birleşmesi ve deprem bölgesinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların önümüzdeki saatlerde yoğunluğu artırmasını beklediklerini bildirdi. (DHA)

Kaynak: DHA