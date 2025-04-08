Türk Polis Teşkilatının 180’inci yıl dönümü ve Polis Haftası sebebiyle Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi’nin önünde tören düzenlendi. Törene İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve emniyetin çeşitli birimlerinden polis ekipleri katıldı. Kutlamada Galata Kulesi, Polis Haftası ile ilgili sinevizyon gösterisi ile aydınlatıldı. Yapılan sinevizyon gösterisi turistlerin ilgisini çekti. Galata Kulesi’ne yansıtılan sinevizyon gösteriminin tamamlanması ile etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür eden İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Kaynak: DHA