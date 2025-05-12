İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Londra Stansted’e gitmek üzere hazırlanan Pegasus Havayolları’na ait uçakta bir yolcu krizi yaşandı. Uçak içinde bağırmaya başlayan bir yolcu, müdahale etmeye çalışan diğer yolculara saldırınca olay büyüdü. Pilotun acil kodla "Uçakta kavga var, polise ihtiyacımız var" anonsu kule kayıtlarına yansıdı. Yaşanan gerilim nedeniyle sefer yaklaşık 1 saat 23 dakika gecikmeli gerçekleşti.

Yolcu Uçakta Kriz Yarattı, Polis Müdahale Etti

PC-1169 sefer sayılı Airbus A321 NEO tipi uçak, yolcu alımını tamamlamış ve kalkışa hazırlanıyordu. Bu sırada bir yolcunun bağırarak huzursuzluk çıkardığı ve diğer yolculara fiziki müdahalede bulunduğu bildirildi. Kabin ekibinin durumu pilota bildirmesi üzerine pilot, hava trafik kontrolüyle temasa geçerek destek talep etti.

Pilotun Anonsu Kayıtlara Yansıdı: “Polise İhtiyacımız Var”

Olay sırasında pilotun, hava trafik kontrolörüne yaptığı “Uçakta kavga var, polise ihtiyacımız var” çağrısı kule konuşmalarına yansıdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan yolcuyu uçaktan indirerek kontrol altına aldı.

Londra Uçuşu Gecikmeli Yapıldı

Güvenlik prosedürleri ve yolcunun tahliyesinin ardından Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Stansted seferi 1 saat 23 dakika gecikmeli olarak gerçekleştirilebildi.