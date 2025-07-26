İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İGA İstanbul Havalimanı dün yolcu trafiğinde yeni bir rekora imza atarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı ve tek bir günde 271 bin 836 yolcuyu ağırladı. Ülkemizi küresel havacılıkta ön sıralara taşımak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Dünyaya açılan öncü bir kapı olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu yeni rekor, İstanbul Havalimanı’nın kapasite ve hizmet kalitesindeki artışı gösterirken, Türkiye’nin havacılık sektöründeki küresel önemini pekiştiriyor. İstanbul Havalimanı, artan yolcu trafiği ile dünya havacılık sektöründe önde gelen merkezlerden biri olmaya devam ediyor.

Günlük yolcu sayısında tarihi bir rekor!



Dün, iGA İstanbul Havalimanı'nda 271.836 yolcuya ev sahipliği yaparak tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştık. Ülkemizi global havacılık sektöründe ileriye taşımak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı.



Dünyanın… pic.twitter.com/0Cx7mKVVXs — iGA Istanbul Airport (@igairport) July 26, 2025