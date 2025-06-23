İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali, 1-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’un farklı mekanlarında müzikseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Fransız Sarayı, Swissotel, Esma Sultan Yalısı, Moda Sahnesi ve Hilton Bosphorus gibi önemli mekanlarda unutulmaz konserler gerçekleştirilecek.

Açılış konseri, Grammy ödüllü Kübalı piyanist Chucho Valdes ve ekibinin 1 Temmuz’da Harbiye’de sahne almasıyla başlayacak. Festival programında elektronik ve çağdaş klasik müziğin öncü ismi Max Richter 3 Temmuz’da, Latin gitar ustası Hermanos Gutierrez 2 Temmuz’da, Fransız piyanist Gregory Privat ile Türk trompetçi Tolga Bilgin ise 4 Temmuz’da müzikseverlerle buluşacak.

Chiara Civello ve Hakan Başar Trio 5 Temmuz’da, Grammy adayı Jazzmeia Horn 7 Temmuz’da, Amerikalı müzisyen Meshell Ndegeocello ise 8 Temmuz’da Swissotel sahnesinde olacak.

Esma Sultan Yalısı’nda 9 Temmuz’da gerçekleşecek “Brezilya Gecesi”nde Roge performans sergileyecek. Meltem Ege ve Matt Von Roderick 10 Temmuz’da, Kerem Görsev Quintet ise 11 Temmuz’da Hilton Bosphorus’ta konser verecek.

Festivalin özel etkinliklerinden Caz Vapuru, 13 Temmuz’da İstanbul Boğazı’nda müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. Ayrıca 16-17 Temmuz’da düzenlenecek “Gece Gezmesi” konserleri festivalin farklı rotalarını oluşturacak.