İsrail Havalimanları İdaresi tarafından yapılan resmi açıklamada, ülke hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar tüm sivil ve ticari uçuşlara kapatıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin ise açık tutulduğu ifade edildi.

Hava sahasının kapatılması, bölgedeki gerilimin hızla tırmandığını ve güvenlik risklerinin arttığını gösteriyor. ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısı sonrası Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselirken, İsrail'in aldığı bu önlem, olası misillemelere karşı hazırlıklı olunduğuna işaret ediyor.

Gelişmeleri takip ediyoruz.