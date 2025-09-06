Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Filistinli Gazeteciler Sendikası Özgürlükler Komitesi, Ağustos 2025'te İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef alan ihlallerine ilişkin raporunu hazırladı.

Rapora göre, İsrail, ağustosta gazetecileri hedef alan 86 ihlalde bulundu ve Gazze'de 3'ü kadın 15 gazeteci İsrail saldırılarında hayatını kaybetti, 9 gazeteci yaralandı.

İsrail katliamlarından en dikkati çekenleri 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda 6 gazetecinin hayatını kaybettiği saldırı ile 25 Ağustos'ta Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde 5 gazetecinin can verdiği saldırı olarak kayda geçti.

İsrail saldırılarında gazetecilerin yakınlarından 3 kişi hayatını kaybederken, 4 gazetecinin ailelerinin evi yıkıldı, 3 gazeteci de gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gazetecileri doğrudan hedef alan 6 saldırı gerçekleşti, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler gazetecilere 3 kez saldırdı ve 33 gazetecinin haber yapması engellendi.

Raporda, İsrailli gazetecilerin Filistinli gazeteciler hakkında karalama kampanyaları yürüttüğü ve bunun ardından Gazze'de gazetecilerin İsrail ordusu tarafından hedef alındığına dikkat çekildi.

Özgürlükler Komitesi Başkanı Muhammed Lahham, Filistin basınını hedef almanın, 'gerçekleri ve Filistin davasını yok etmeyi amaçlayan sistematik bir politika haline geldiğini' söyledi.

Lahham, uluslararası kurumlara ve insan hakları örgütlerine, gazetecilerin korunması ve onları hedef suçların faillerinin sorumlu tutulması için 'acil harekete geçme' çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta da Gazze'deki Şifa Hastanesi avlusunda gazetecilerin kaldığı çadırı bombalamış, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteciyi öldürmüştü.