Kaleardı Mahallesi Kılıçarslan Sokak'ta, 'Eğitime Hayat Verenler Projesi' kapsamında hayırsever iş insanı Burhan Haksever tarafından yaptırılan 12 derslikli ilkokulun yapımı tamamlandı. Açılış programında konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Burhan amcanın bir vakıf anlayışıyla böyle bir okulu yaptırıp şehrimize bırakması çok takdire şayan bir davranış. Bizim eğitim anlayışımıza göz bebeğimiz gibi bakmamız gerekmektedir. Gelecek nesillerimizi eğer eğitemezsek, onlara değişen koşullarda gerekli bilgi donanımını sağlayamazsak bizim bu topraklarda ayakta kalabilmemiz mümkün değil.' diye konuştu.

Vali Yılmaz Şimşek ise kente son 20 yılda 1500'ün üzerinde yeni derslik kazandırıldığını ifade etti.

Sivas'ın fiziki alt yapı olarak ülkenin en önde gelen illeri arasında olduğunu vurgulayan Şimşek, 'Bu eğitim yuvamızın öğrencilerimize, velilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu okulu şehrimize kazandıran Burhan amcaya ve ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.' dedi.

Belediye Başkanı Adem Uzun da hayırsever iş insanı Burhan Haksever'in sadece bir okul yaptırmadığını, çocukların geleceğine ışık olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı.

Programa, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, iş insanı Burhan Haksever ve ailesi, il protokolü, veliler ve öğrenciler katıldı.