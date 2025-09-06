Ülke genelinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlara karşı önlem almak, hazırlık yapmak, gerçekleşmesi halinde müdahalede bulunmak ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan AFAD'ın asrın felaketi olarak bilinen 6 Şubat depremlerinden sonra güçlendirilmesi kararı alındı. AFAD'a ilk etapta bin yeni personel alımı gerçekleştirildi. Afetlerde görev alacak yeni personel için AFAD Başkanlığı tarafından belirlenen 11 ilde eğitim düzenlendi. Eğitim için AFAD Erzurum İl Müdürlüğü'ne de 68 personel gönderildi.

SABAH SPORUYLA BAŞLIYORLAR

Erzurum AFAD'ın alanında uzman personeli tarafından eğitime alınan kursiyer personel, güne sabah sporuyla başlıyor. Kuruma ait halı sahada spor yapan kursiyerler ardından günün programına göre sınıflarda mevzuat, etik ve disiplin konusunda bilgilendiriyor. Daha sonra sahaya çıkan personel, olay yeri, yön belirleme, haberleşme, kampçılık, arazide kayıp arama, halatlı kurtarma, enkazda arama kurtarma, ilk yardım, lojistik, yangın ve trafik kazalarına müdahale konusunda eğitiliyor.

GAZ DOLU ODADAN YARALI KURTARMA

AFAD kursiyerleri, KBRN eğitimi kapsamında gaz dolu odadan yaralıyı çıkarma tatbikatı gerçekleştirdi. Özel kıyafet ve maskelerini takan kursiyerler, gaz dolu odaya girerek içerdeki yaralıyı kısa sürede dışarı çıkarıp ambulansa taşıdı.

KBRN Ünite Amiri Serap Dursun, yeni istihdam edilen personeli gaz odası eğitimine aldıklarını belirterek, "Yeni personelimizin temel KBRN eğitimi kapsamında gaz odası uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız personelin kişisel koruyucu donanımını giymesi, maske filtre kullanabilme kabiliyetini artırmak" dedi.

Kahramanmaraş depremleri sonrası arama-kurtarmayı güçlendirme adına AFAD'a ihdas edilen bin personelin belirlenen 11 ilde eğitime alındığını belirten Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, "Erzurum'daki kampüsümüzde 68 yeni personeli eğitime aldık. Sınıflarda düzenlenen mevzuat ve yönetmelik bilgilendirilmesinden sonra saha eğitimlerine başladık. Bir ekip kampçılık eğitimi alırken başka bir ekip yangına müdahale, ilk yardım ya da KBRN konusunda uygulama yapıyor. Arkadaşlarımız çok ciddi bir eğitim sürecinden geçiyor. Sabah sporuyla başlayan eğitimler akşama kadar devam ediyor. 3 ay süren eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olanlar AFAD ailesine katılacak" diye konuştu. (DHA)