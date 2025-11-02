Meksika'da korkunç yangın
Meksika'da korkunç yangın
İçeriği Görüntüle

Şiraz İtfaiye Şefi Hadi Eydipur, yaptığı açıklamada olayın Cevadiye Sanayi Sitesi’nde LPG dolumu ve satışı yapılan bin metrekarelik bir atölyede, yerel saatle 18.01’de gerçekleştiğini belirtti. Eydipur, “Olayda 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 7’si olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 kişi hastaneye sevk edildi” dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale ettiği, tesis çevresinde kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğüaktarıldı. Patlamanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA