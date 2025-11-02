Şiraz İtfaiye Şefi Hadi Eydipur, yaptığı açıklamada olayın Cevadiye Sanayi Sitesi’nde LPG dolumu ve satışı yapılan bin metrekarelik bir atölyede, yerel saatle 18.01’de gerçekleştiğini belirtti. Eydipur, “Olayda 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 7’si olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 kişi hastaneye sevk edildi” dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale ettiği, tesis çevresinde kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğüaktarıldı. Patlamanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin devam ettiği bildirildi.