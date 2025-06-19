İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve vatandaşların en yakın sığınaklara geçmesini, ikinci bir bildiriye kadar bu alanları terk etmemesini istedi.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları, İsrail'in güneyinde yer alan ve nükleer altyapısıyla bilinen Dimona bölgesi için tahliye çağrısında bulundu. Bu uyarı, bölgedeki gerginliğin daha da büyüyebileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, saldırıların doğrudan nükleer tesisleri hedef alma ihtimaline dikkat çekerken, uluslararası kamuoyunda da ciddi bir endişe dalgası oluşmuş durumda. Gelişmeler anbean izleniyor.