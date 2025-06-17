İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Tahran'da düzenlenen hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) üst düzey komutanlarının katıldığı bir toplantının hedef alındığını ve bu saldırıda Şadmani'nin öldüğünü iddia etti.

Ali Şadmani, İran'ın en önemli askeri karargâhlarından biri olan Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı'nın komutanıydı ve İran'ın askeri stratejilerinin planlanmasında önemli bir rol üstleniyordu. İsrail'in bu saldırısı, İran'ın askeri liderliğine yönelik üst düzey bir darbe olarak değerlendiriliyor.

İSRAİL AÇIKLADI!

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İran rejiminin en kıdemli askeri komutanı olan savaş zamanı genelkurmay başkanını ortadan kaldırdı. İstihbarat Şubesi'ne ulaşan isabetli istihbarat ve gece vakti aniden ortaya çıkan bir fırsat üzerine Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Tahran'ın kalbindeki bir karargahı bombalayarak, İran lideri Ali Hamaney'e en yakın isim olan Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'yi öldürdü" dedi

Gelişmeleri aktaracağız....