İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkent Tahran’da hükümet yetkilileri ve bazı milletvekilleriyle bir araya gelen Pezeşkiyan, görüşme sırasında ABD'nin tehditkar tutumuna tepki gösterdi. Bu çerçevede yaptığı değerlendirmede, “İran, eşit şartlarda diyalogdan yanadır. Bir yandan İran’ı tehdit edip diğer yandan müzakere çağrısı yapamazsınız. Eğer gerçekten müzakere istiyorsanız, tehditlerin anlamı nedir” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, görüşme sırasında ülkenin ekonomik durumu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. İran halkının ciddi geçim sıkıntıları yaşadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Halkın ekonomik durumu iyi değil. Bu yıl, geçen yıla göre daha fazla üretime ve kaynakların verimli kullanımına odaklanmalıyız. Sosyal destek programlarına ihtiyacımız var. Hiçbir bireyin İran’da aç kalmaması için, hayırseverlerin desteği ve halkın katılımıyla yeni bir yapı kuruyoruz” şeklinde konuştu.