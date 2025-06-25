Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Dünya Denizciler Günü' kapsamında Ankara Yelken Kulübü'nde denizcilerle bir araya gelip, Amatör Denizci Belgesi Uygulama Eğitim Merkezleri Çalıştayı'na katıldı. Çalıştay öncesi Mogan Gölü'nde tekne turu yapan Bakan Uraloğlu, 2024 yılında dünya yük taşımacılığının yüzde 88'inin Türkiye'nin de dahil olduğu deniz yollarında gerçekleştiğini belirterek, küresel deniz yolu yük trafiğinin yüzde 2,4'lük artışla 12 milyar 643 milyon tona ulaştığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Ülkemizde de dış ticaret taşımalarının yüzde 86'sı deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu rakamlar, denizciliğin uluslararası ticaretteki önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 2002 yılından bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 180, konteyner miktarı ise yüzde 443 oranında artmıştır. 2024 yılında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 531 milyon 737 bin 358 tona, konteyner miktarı ise 13 milyon 529 bin 729 TEU'ya ulaşmıştır. Hatta bu mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı 1 milyon 366 bin 430 TEU'ya ulaştı. Bir ayda elleçlenen en yüksek konteyner miktarıyla tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu başarı, sizlerin alın teriyle mümkün oldu" ifadelerini kullandı.

'YAPICI BİR ROL ÜSTLENİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, stratejik boğazların ve deniz yollarının güvenliğinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Son günlerde gündemi meşgul eden Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, deniz yollarının küresel ticaret için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hepimize gösterdi. 13 Haziran'dan bu yana brent petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 15, LNG fiyatlarında da yaklaşık yüzde 10'a varan dalgalanmalar olmuştur, sadece Hürmüz Boğazı'nın kapanma etkisiyle. Savaşın etkisiyle Baltık Dry endeksi yüzde 5 düştü. Bu bölgeye sefer yapan tankerlerin sigorta bedelleri, gemi değerinin yüzde 0,2'si iken yüzde 0,7'ye çıkarak yüzde 300 oranında arttı. Görüldüğü üzere, deniz taşımacılığındaki tek bir aksaklık dahi küresel enerji piyasalarını ve ticareti doğrudan etkilemektedir. Hürmüz Boğazı gibi stratejik noktalar, denizcilerimizin güvenliği ve küresel ticaretin kesintisizliği açısından hepimiz için bir sorumluluk alanıdır. Türkiye olarak, böylesi kritik bölgelerdeki istikrarın korunması için diplomasi ve iş birliğine dayalı yapıcı bir rol üstleniyoruz" diye konuştu.

Denizcilik eğitimini her zaman stratejik bir alan olarak gördüklerini ve nitelikli personel yetiştirilmesini öncelik olarak kabul ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Bugün sektörümüz, yaklaşık 8 bin 300'ü kadın olmak üzere 141 bini aşkın aktif gemi insanı ile uluslararası pazarda önemli bir istihdam potansiyeli sunuyor" dedi.

'MAVİ VATAN'IN GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Uraloğlu ayrıca, Yeni Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi ile bir dizi yenilik daha sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İngilizce yeterlilik şartındaki YDS puanını ortalama 5 puan düşürdük. İngilizce hazırlık eğitimi alan denizcilik meslek yüksekokulları ve meslek liseleri mezunları YDS muafiyetinden yararlanacak. Kabotaj seferlerinde çalışan denizcilerimizin hizmetleri, Gemi İnsanı Uzmanlık Belgelerinin eğitim olmadan yenilenmesinde geçerli olacak. Yeterlik sınavlarında iptal sınırını 3'ten 5 sınav setine çıkardık. Yeterlik yükseltme ve belge yenilemede gereksiz belgeleri kaldırdık. Ticari yatlar, tersaneler, yüzer LNG depolama gemileri, enerji gemileri ve askeri gemilerde çalışan denizcilerimize kısmi terfi hakları sağladık. Eğitimde teknoloji ve kaliteyi artırdık; EKDS kullanımını zorunlu tuttuk ve üst düzey denizcilik eğitim kurumlarına ISO kalite belgesi şartı getirdik. Özetle arkadaşlar, emeğinizi korumak, Mavi Vatan'ın gücünü artırmak için durmaksızın çalışıyoruz."

'1 MİLYON 46 BİN VATANDAŞA AMATÖR DENİZCİ BELGESİ VERİLDİ'

Bakan Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Çalışma Sözleşmesi'ne taraf olma sürecinde son aşamaya geldiklerini söyleyerek, "Bu sözleşmeye taraf olmamız ile birlikte gemi insanlarımızın gerek özlük gerekse yaşam koşullarında ciddi iyileşmeler sağlanacak. Yıpranma payı konusundaki çalışmalarımız ise Çalışma Bakanlığımız ile gündemimizde; inşallah tez zamanda bu konuda da müjdeli haberi sizlere vereceğiz" diye konuştu.

Uraloğlu, bugün itibarıyla 22 ilde, 75 farklı lokasyonda yaklaşık 46 bin kursiyere teorik ve uygulamalı amatör denizcilik eğitimi verdiklerini söyleyerek, toplamda 1 milyon 46 bin vatandaşa Amatör Denizci Belgesi kazandırdıklarını kaydetti.

'YENİ BİR RİSK GÖRMÜYORUZ'

Çalıştaydaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, uluslararası hava trafiğindeki gelişmelere ilişkin, şunları söyledi:

"13 Haziran'dan bugüne kapanan hava sahalarından dolayı hava trafiğinde yeni rotalar oluşturuldu; bir taraftan daha uzun yollardan gidilecek. Ama bazı ülkelere olan seferler net olarak iptal edildi. Tabii en son İran'ın Katar'daki Amerikan üssünü hedef alan saldırısı sonucu o bölgedeki diğer bazı hava sahaları da kapandı. Ama onlar peyderpey açılıyor artık. An itibarıyla yeni bir risk olmazsa tamamı açılmış olacak. Bu bahsettiğim doğrudan etkilenen ülkelerin haricindeki, daha güneydeki ülkeler açılmış olacak. Biz de peyderpey bizim hava yolu taşıyıcılarımızın seferlerini düzenlemeleri noktasında gerekli istişareleri yaptık. Bundan sonra onlar düzenlenecektir. Yeni bir risk görmüyoruz, işin açıkçası. Bizim temennimiz bu, varılan ateş kesin, devamlı olmasıdır. Yeniden bir çatışma durumunun olmamasıdır. Yakından takip ediyoruz. Ona göre de bütün havacılık sektörümüzle, sivil havacılık, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve bütün taşıyıcılarımızla beraber istişare halindeyiz ve yakından takip ediyoruz. Biliyorsunuz bu çatışma başladığından bu tarafa ya da başladığında 7 uçağımız İran'da, 4 uçağımız da Irak'ta kalmıştı. Şimdi Irak'ta kalan 2 uçağımızı bir aksilik olmasa bugün getireceğiz. Onların bütün personelini de güvenlik amaçlı Türkiye'ye kara yoluyla getirmiştik. O süreci takip ediyoruz. Eğer hani bir sıkıntı olmasa İran'dakileri de getirme noktasında dışişlerimizle ve güvenlik birimlerimizle konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.

'4 SAATLİK UÇUŞTA 67 ÜLKEYE GİDEBİLİYORUZ'

İstanbul'da düzenlenecek Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin gerçekten kıymetli bir konumu var. 4 saatlik uçuşta 67 ülkeye gidebiliyoruz. Orta Koridor'un çok merkezinde olan, Avrupa ayağına açılan son önemli nokta. Yine yapmayı planladığımız Kalkınma Yolu'nun geçeceği en önemli güzergah. Esasında Hürmüz Boğazı riski gündeme geldiğinde Kalkınma Yolu'nun ne kadar kıymetli olduğunun da bu vesileyle altını çizmemizde fayda var. 70 ülkeden bakan, muhtemelen 40 civarında bakan yardımcısı, ilgili kuruluşların katılımıyla 70 ülkeden inşallah katılım olacak. Cuma günü Cumhurbaşkanımızın açılışıyla beraber 3 günlük forumu gerçekleştirmiş olacağız. Ne bekliyoruz? Bir kere öncelikle bütün dünyanın birbiriyle iletişimini birazcık daha güçlendirmek, birazcık daha katkı sağlamak, bu vesileyle iş birliği noktasında gerek bölgesel, gerekse de küresel iş birlikleri noktasında, özellikle kriz anlarında tam da böyle onun üzerine gelmiş oldu. Kriz anlarında neler ile süreci yürütebiliriz? Krizleri ulaştırma anlamında en kolay nasıl atlatırız? Sektörü denizcilik olsun, kara ve demir yolu taşımacılığı noktasında, hatta hava yolu taşımacılığı noktasında nasıl daha geliştirebiliriz diye, bütün dünyadan katılan paydaşlarımızla, misafirlerimizle bunları konuşup önemli çıktılar alacağımızı umuyoruz ve düşünüyoruz." (DHA)