Devlet Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Kürt, biri Alevi olsun” sözlerine Muharrem İnce’den Atatürk’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözleriyle karşılık geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi olsun” çıkışı siyaset gündeminde yankı uyandırdı. Bu açıklamaya Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den dikkat çeken bir yanıt geldi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Cumhurbaşkanı da, yardımcısı da, ilerideki yardımcıları da Türk olacaktır. Ne mutlu Türk’üm diyene!” ifadelerini kullandı.

İnce’nin bu sözleri, Bahçeli’nin çıkışına karşı milliyetçi bir duruş olarak yorumlandı.