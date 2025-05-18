Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yapımı tamamlanan Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, Başkentlilere doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunuyor. Açılışı yapılan millet bahçesi, modern şehir yaşamına yeşil bir soluk getiriyor.

188 Bin Metrekarelik Alanda Doğa ile Buluşma Noktası

Toplam 188 bin 203 metrekarelik proje alanı üzerine inşa edilen İmrahor Vadisi Millet Bahçesi; 57 bin 863 metrekarelik yeşil alan, 22 bin 615 metrekarelik yürüyüş yolu ve 135 araçlık otopark kapasitesiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında 3 köprü, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, kafeteryalar, millet kıraathanesi, mescit, elektronik oyun alanları ve açık hava fitness sahaları vatandaşların kullanımına sunuldu.

Bakan Kurum’dan Davet: ‘İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri Bekliyor’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından millet bahçesine dair görüntüleri paylaşarak, “Çocuklar oynasın, büyükler huzurla çayını yudumlasın, piknik yapmak isteyen sepetini alıp gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor” mesajını verdi.

5 Binden Fazla Ağaçla Yeşil Dokunuş

TOKİ Peyzaj Mimarı Sedat Yüceses, bahçe alanına farklı türlerde 5 bin 54 ağacın dikildiğini belirtti. Yüceses, peyzaj çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Ziyaretçilerden Tam Not

Millet bahçesini ziyaret eden vatandaşlardan Emin Baştak, “Çocuklar için parklar var. Eşinizle, çocuğunuzla gelip doğayla baş başa kalabileceğiniz bir alan. Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzaklaşmak için harika bir yer” ifadelerini kullandı.