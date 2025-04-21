Silivri'de tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, hücresinden vatandaşlara çağrıda bulundu. İmamoğlu, adalet huzur, barış, adil ekonomi, Cumhuriyetimiz ve en önemlisi de çocuklar için ricada bulundu. Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs ve 23 Nisan gibi özel günlerde evlerde, iş yerlerinde, köylerde, arabalarda, yani kısacası her yerde bayrakların dalgalandırılmasını istedi. Ekrem İmamoğlu X üzerinden konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Aziz milletim, çok değerli vatandaşlarım; Bugün sizlere Silivri’deki hücremden önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. -Adalet, huzur, barış, eşitlik için, -Üreten, kazanan ve adil paylaşan bir ekonomi için, -Temiz bir çevre, bereketli topraklar için, -Demokrasimiz ve Cumhuriyetimiz için, -Fikri hür, vicdanı hür nesiller için, -En önemlisi çocuklarımız ve gençlerimiz yani istikbalimiz için, Gelin hep birlikte 23 Nisan’dan 19 Mayıs’a; evlerimizde, iş yerlerimizde, köylerimizde, kentlerimizde, arabalarımızda, cep telefonlarınızda yani her yerde… Ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıralım" ifadelerini kullandı.

Aziz milletim, çok değerli vatandaşlarım;



Bugün sizlere Silivri’deki hücremden önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum.



-Adalet, huzur, barış, eşitlik için,



-Üreten, kazanan ve adil paylaşan bir ekonomi için,



-Temiz bir çevre, bereketli topraklar için,



-Demokrasimiz ve… pic.twitter.com/zOafUYNEiA — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 21, 2025