Tunceli'de yaşayan bir kişi, internette gördüğü bungalov ilanı üzerinden rezervasyon için 315 bin liralık ödeme yaptıklarını fakat daha sonra temasa geçtikleri kişilere ulaşamadıklarını vurgulayarak, suç duyurusunda bulundu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından özel ekip kurularak çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Özel ekibin 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları sahte internet sitesi üzerinden yayınladıkları bungalov ilanı için çağrı merkezi kurdukları, bu numaraları arayanlardan rezervasyon için kapora ve sigorta ücreti aldıkları, bu yöntemle son 6 ayda 115 kişiyi yaklaşık 2 milyon TL dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca telefonlarından yapılan incelemede, bugüne kadar toplamda 10 milyon TL'lik vurgun yaptıkları saptandı. Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Mardin ve Mersin'de 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.