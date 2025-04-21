Hristiyanlığın önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa’nın yeniden dirilişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı, Türkiye’de de kutlandı. Derik ilçesinde Kale Mahallesi halkı, muhtar Engin Demir ile birlikte 375 yıllık bir tarihe sahip Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nin bahçesine gelerek İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere göç eden Ermeni komşularını görüntülü arayarak, bayramlarını kutladı. Mahalleli, kilisenin sorumlusu olan ve bir süredir ailesinin bulunduğu İstanbul’da kalan komşuları Ermeni asıllı Zekeriya Sabuncu’yla da görüntülü konuşup, bayramlaştı.

Bayramlaşmaya öncülük eden mahalle muhtarı Engin Demir, “Daha önce burada yaşayan Ermeni kardeşlerimizden, bugün hiç kimse burada yaşamıyor. Bu münasebetle onları telefonla arayıp bayramlarını kutladık” diye konuştuk.

Mahallede oturan İrfan Özcan, “Derikli hemşehrilerimizin eski komşuları olarak Paskalya Bayramı’nı kutlamaya geldik. Şeker dağıttık, telefonla onların bayramını kutladık” ifadelerini kullandı.

‘ONLAR İÇİN GELDİK’

Sultan Demirel de (75), “Biz onların yanına geliyorduk. Onların bayramını kutluyorduk. Şimdi onlar burada yok. Biz onlar için geldik” dedi.

Neclanur Pılsın (10) ise “Dedelerimiz, babalarımız buraya bayrama geliyorlardı. Artık onlar yok. Biz onların bayramını kutluyoruz” diye konuştu.

‘ORADA OLMAYI ÇOK İSTERDİM’

Kilisede toplanan çocuklara verilen bayram şekerinin ardından kilisenin sorumlusu olan Ermeni asıllı Zekeriya Sabuncu da görüntülü arandı. Sabuncu, “Orada olmayı, sizlerle bayramlaşmayı çok isterdim. Orada olmadığımdan dolayı benim görevimi en güzel şekilde yaptınız, çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. (DHA)