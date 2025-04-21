Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu sektöründe görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, 24 Nisan’da yeni bir toplantının gerçekleştirileceğini söyledi.

Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile 2024 yılının ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı sırasında kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Işıkhan, çerçeve protokol hazırlık sürecinin çok taraflı ve titizlikle yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından zam taleplerinin iletildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, 16 Nisan’da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirdiğini ifade etti.

Görüşmelerin sürdüğünü belirten Işıkhan, 24 Nisan’da gerçekleştirilecek ikinci toplantının önemine işaret ederek, sürecin koordinasyonunun Bakanlık tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Ücretler, özlük hakları ve sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin yoğun mesai harcadığını kaydeden Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün de sürece dahil olduğunu, her maddenin detaylıca incelendiğini sözlerine ekledi.