Yatırımcıların güvenli limanı olarak bilinen altın, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününde altının ons fiyatı, saat 10.00 itibarıyla 3.392 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu rakam, bir önceki güne kıyasla yüzde 1,96’lık bir artışa işaret ediyor. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları altına yönlendirmeye devam ediyor.

Yurt içi piyasalarda da benzer bir tablo dikkat çekiyor. 21 Nisan 2025 tarihli gram altın fiyatı, dünün kapanış verilerine göre yüzde 2,13 oranında değer kazandı. Sabah saatlerinde gram altın, 2.612 TL seviyesine yükselerek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Uzmanlar, dolar/TL kurundaki hareketlilik ve ons altındaki artışın gram altın fiyatlarında etkili olduğunu belirtiyor.

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş trendinin önümüzdeki günlerde de devam edip etmeyeceği merak edilirken, yatırımcıların piyasa gelişmelerini yakından takip etmeleri öneriliyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi küresel aktörlerden gelecek faiz kararları ile Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebilecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.