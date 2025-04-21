Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan öğretmen adaylarına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da destek verdi. Muharrem İnce, "Eğer bugün bu ülkede 500 bine yakın öğretmen atanamamışsa ve okullarımızda 100 bin öğretmen açığı varsa, ortada bir ciddi problem var demektir. Burada iki kesimi suçlayacağım. Bir, benim neslimi suçlayacağım. Ben 1986 mezunuyum. Öğretmenlik sınavı 1985’te başladı. Ondan önce mezun olan herkesin ataması yapılıyordu. 1985’te bu iş başladığında, biz sizin abileriniz olarak bu işe yeterince karşı çıkmadık. Bugün bu noktaya geldik. Birinci kısmında biz suçluyuz. İkinci kısmında da siz suçlusunuz. Bu ülkede 500 bin atanamamış öğretmen var. Burayı yıkmamışsınız bugün. Yeri göğü inletmemişsiniz. 300-500 cesur kardeşim gelmiş. Bu ülkede şu anda eğitim fakültelerinde okuyan öğrenci sayısı 719 bindir. Yani birkaç sene sonra atanamamış öğretmen sayısı milyonu bulacak" şeklinde konuştu.

Suat Özçağdaş ise "Bir ülkede ücretli öğretmen varsa, o ülkede kadro açığı var demektir. Bugün itibarıyla Türkiye'de 200 binin üzerinde kadro açığı vardır. 100 bini ücretli öğretmendir. İlk etapta bunun alınması gerekmektedir. Bunu başarmanız gerekiyor. Tasarrufu öğretmenlerden almayacaksınız, yapmayacaksınız" dedi. Açıklamaların ardından öğretmen adayları dağıldı.