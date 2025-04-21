Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konularla ilgili sorularını cevapladı.

Rusya’nın Ukrayna’da 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan ettiğini hatırlatan Peskov, bu kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in inisiyatifiyle alındığını söyledi.

Peskov, Ukrayna’nın ateşkes sürecine uymadığını savundu.

Ukrayna’nın NATO’ya üye olması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Ukrayna, NATO üyesi olmamalı, NATO ile entegrasyon imkanına sahip olmamalı. Bu, Rusya'nın ulusal çıkarları için tehdit oluşturabilir. Bu da krizin temel nedenlerinden biri." diye vurguladı.

Peskov, Washington’un, Ukrayna’nın NATO’ya katılmasının imkansız olduğu yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Bu, pozisyonumuzla örtüşüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Rusya ile Ukrayna'nın bu hafta içinde anlaşma yapacağını umduğu" yönündeki açıklamasına değinen Peskov, "Zaman dilimi konusunda yorum yapmak istemiyorum. Rus tarafı, Ukrayna krizine barışçıl çözümün bulunmasına açık ve ABD tarafıyla bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Elbette, çalışmaların sonuç vereceğini umuyoruz" diye belirtti.