Olay, Şalpazarı ilçesinin sisli ve görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu bir yolunda gerçekleşti. Mustafa Diner'in kullandığı 61 HJ 730 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki uçuruma devrildi.

Araç, yaklaşık 80 metre aşağıya yuvarlandıktan sonra bir grup ağaca takılarak durabildi. Kazayı gören çevredekilerin hemen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle, olay yerine kısa süre içinde müdahale ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçta bulunan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Ne yazık ki, araç sürücüsü Güdün Mahalle Muhtarı Mustafa Diner ve yanındaki akrabası Mehmet Diner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası yapılan savcılık incelemesinin ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek gerekli işlemler için götürüldü. Kazanın neden olduğu büyük üzüntü, başta Şalpazarı ilçesi olmak üzere çevredeki tüm mahalle sakinlerini derinden sarstı. Güdün Mahalle Muhtarı Mustafa Diner ve Mehmet Diner'in yakınları, kaza nedeniyle büyük bir acı yaşamaktadır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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